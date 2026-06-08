Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Mamata Banerjee | আরও একা মমতা! লোকসভার স্পিকারকে বিদ্রোহীদের চিঠি | Zee 24 Ghanta

Mamata Banerjee | আরও একা মমতা! লোকসভার স্পিকারকে বিদ্রোহীদের চিঠি | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 08, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:10 PM IST
Deeper Isolation: Rebel TMC MPs bypass high command, send formal split letter to Lok Sabha Speaker Om Birla | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

Mamata Banerjee | আরও একা মমতা! লোকসভার স্পিকারকে বিদ্রোহীদের চিঠি | Zee 24 Ghanta
10:09
Jahangir khan | গ্রেফতার ফলতার ত্রাস জাহাঙ্গীর খান, ওরফে 'পুষ্পা' | Zee 24 Ghanta
04:49
Abhishek Banerjee | যত দোষ অভিষেকের? দায় এড়াতে পারেন মমতা? | Zee 24 Ghanta
07:30
BJP News | রাজারহাটে বিজেপির 'মৎস্য' উৎসব! কিন্তু রাজারহাটেই কেন? | Zee 24 Ghanta
04:27
Mamata Banerjee | মমতার ডাকে সাড়া নেই কাউন্সিলরদের! দল না মুঠোয় ধরা বালি? | Zee 24 Ghanta
07:24
TMC | হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল! এমন কেন হল? | Zee 24 Ghanta
07:29
Madan Mitra | মদন মিত্রের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম | Zee 24 Ghanta
02:11
India-Bangladesh Border | ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল BSF | Zee 24 Ghanta
02:29
BJP News | নিউটাউনে বিজেপির উদ্যোগে মাছ উৎসব | Zee 24 Ghanta
04:42
West Bengal Madrasa | মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল বিজেপি সাংসদের! | Zee 24 Ghanta
10:04
Mamata Banerjee | তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে মমতার বৈঠক আবারও ফ্লপ | Zee 24 Ghanta
10:26
TMC News | জালে জমি 'হাঙর' কাঁথির তৃণমূল কাউন্সিলর, ধৃতকে লক্ষ্য করে ডিম | Zee 24 Ghanta
03:30

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে 'গোপন কুঠুরি': কী উদ্ধার হল?
Swarup Biswas37 min ago
2
Firhad Hakim40 min ago
3
India vs Afghanistan Test 20261 hr ago
4
Kakali Ghosh Dastidar1 hr ago
5
INDIA Alliance Meeting1 hr ago