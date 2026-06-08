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Firhad Hakim | ক্ষমতা হারাতেই বদলে গেল ববিও! ফিরহাদের পা কোন নৌকায়? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 08, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:10 PM IST
Crucial Crossroads: Rebellious turn or absolute retirement? Firhad Hakim keeps Bengal guessing after KMC exit | Zee 24 Ghanta

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