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Koel Mallick | Prakash Chik Baraik | রাজ্যসভার ২ সাংসদের পদত্য়াগ | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 11, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:15 PM IST
Koel Mallick | Prakash Chik Baraik | Resignation of 2 Rajya Sabha MPs | Zee 24 Ghanta

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