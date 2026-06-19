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Mamata Banerjee | Ritabrata Banerjee | তৃণমূলের সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার দাবি ঋতব্রত তৃণমূলের | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 19, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:05 PM IST
Mamata Banerjee | Ritabrata Banerjee | Ritabrata's faction demands freezing of all TMC bank accounts | Zee 24 Ghanta

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