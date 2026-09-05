Winkle Twinkle | অনেককে ব্লক ঋত্বিকের, পশ্চিমবঙ্গের 'চেঞ্জ' নিয়ে কী বলছেন সৃজিত? | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Winkle Twinkle | অনেককে ব্লক ঋত্বিকের, পশ্চিমবঙ্গের চেঞ্জ নিয়ে কী বলছেন সৃজিত? | Zee 24 Ghanta
Winkle Twinkle | অনেককে ব্লক ঋত্বিকের, পশ্চিমবঙ্গের 'চেঞ্জ' নিয়ে কী বলছেন সৃজিত? | Zee 24 Ghanta
Published: Sep 05, 2026, 12:05 PM
|
Updated: Sep 05, 2026, 12:05 PM
join
share
Winkle Twinkle | Ritwik Blocks Many, What Does Srijit Say About West Bengal’s ‘Change’? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
01:58
রেললাইনে জোরকদমে চলছে মেরামতির কাজ, জি ২৪ ঘণ্টায় তথ্যতালাশ
02:41
Dilip Ghosh | জন্মাষ্টমীর সকালে ইকোপার্কে কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ
08:20
UCC | অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে জোর তৎপরতা | Zee 24 Ghanta
09:36
B.ED College | মমতার জমানায় B.ED কলেজে মুদির দোকান! | Zee 24 Ghanta
08:36
DVC | DVC-এর জলে ভাসছে খানাকুল, বহু জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন
07:32
Train Update | ফরাক্কায় ধসের জেরে বাতিল একাধিক ট্রেন | Zee 24 Ghanta
03:56
দফায় দফায় জল ছাড়ছে DVC, প্লাবনের আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গে!
03:13
Jadavpur University | ‘হিটলার আচরণ, হিটলারের মতো মৃত্যু’ যাদবপুরে নতুন করে দেওয়াল লিখন | Zee 24 Ghanta
05:17
Abhishek Banerjee Office | অভিষেকের অফিসে হামলার অভিযোগে পুলিসের হাতে আটক ৬
12:41
Fake ST Certificate | জাল এসটি সার্টিফিকেটে মেডিক্যালে র্যাঙ্ক! | Zee 24 Ghanta
02:49
Jadavpur University | যাদবপুরে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের বিরোধিতায় বাম-ছাত্ররা!
02:53
BJP | ISF | ভাঙড়ে বিজেপি-আইএসএফ সংঘর্ষ, বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়িতে হামলা
Trending
News
Photos
Videos
মধ্যরাতে বাঘাযতীনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! যুগলের বচসা থামাতে গিয়ে বেধড়ক মারধর দুই বিজেপি
2
পরিবার জানত না কোথায় যাচ্ছে! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি, মৃত ৮ ইঞ্জিনিয়ার প
3
৩ বছরের অভিজ্ঞতা, দক্ষ সাঁতারু! ঢাকুরিয়া সুইমিং পুলে ১৬ বছরের সরিপের রহস্যমৃত্যু
4
ফের দুর্যোগের রক্তচক্ষু! শনিতেই বদলাবে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
5
যাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ! দক্ষিণবঙ্গে ফেরার দার্জিলিং মেল, পদাতিক-সহ একঝাঁক ট্রেন বাত