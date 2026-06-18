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World Football Championship | বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচেই ফ্লপ রোনাল্ডো! মিরাক্কেল ঘটাতে পারবে পর্তুগাল? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 18, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:30 PM IST
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