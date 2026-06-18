हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
World Football Championship | বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচেই ফ্লপ রোনাল্ডো! মিরাক্কেল ঘটাতে পারবে পর্তুগাল? | Zee 24 Ghanta
World Football Championship | বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচেই ফ্লপ রোনাল্ডো! মিরাক্কেল ঘটাতে পারবে পর্তুগাল? | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 18, 2026, 09:30 PM IST
|
Updated: Jun 18, 2026, 09:30 PM IST
join
share
World Football Championship | Ronaldo flops in the very first match of the World Cup campaign! Can Portugal pull off a miracle? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:09
World Football Championship | বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচেই ফ্লপ রোনাল্ডো! মিরাক্কেল ঘটাতে পারবে পর্তুগাল? | Zee 24 Ghanta
01:24
World Football Championship | জয় ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ পর্তুগাল, রোনাল্ড পারবেন ঘুরে দাঁড়াতে? | Zee 24 Ghanta
03:35
Papiya Adhikari | 'মেসি দাদা আসুন... একটিবার... কিছুক্ষণের জন্য,' Exclusive পাপিয়া অধিকারী
03:26
TMC News | বিরোধী দলনেতা বিতর্কের মাঝেই বিধানসভা অধিবেশন, কে পাবে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি | Zee 24 Ghanta
01:57
Ritabrata Banerjee | শোভন দেবের করা মামলায় মমতা শিবিরে অস্বস্তি, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই | Zee 24 Ghanta
06:39
Aroop Biswas | বেসরকারি ব্যাঙ্ককে চিঠি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসের | Zee 24 Ghanta
01:56
World Football Championship | বিশ্বকাপের মঞ্চে নজরকাড়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত! | Zee 24 Ghanta
04:15
Udayan Guha | গারদে উদয়ন গুহ! নেক্সট কে? | Zee 24 Ghanta
02:14
World Football Championship | বিশ্বকাপের রেকর্ডবুক খুললেই চমক | Zee 24 Ghanta
03:57
Suvendu Adhikari | আরও ১ দিন বাড়ল জনকল্যাণ শিবিরের সময়সীমা বৃদ্ধি | Zee 24 Ghanta
01:48
World Football Championship | আলভারেজকে বার্তা টম হল্যান্ডের | Zee 24 Ghanta
01:32
World Football Championship | ২০১০-এর ইতিহাস ফিরছে আবার? | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
নগরায়ণে নবদিগন্ত! বড় শহরগুলির ভার কমাতে অচিরেই আসছে ৪ 'নমো সিটি', নতুন গ্রিন
Namo Cities
47 min ago
2
সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার! ১৯৯৩ সালের বউবাজার বিস্ফোরণে জড়িত রশিদ খানের মুক্তি নিয়
Bow bazar blast
1 hr ago
3
অরূপের তিকিতাকা! এলোমেলো শহর ঘুরে শেষে ডিম-থেরাপির মুখে 'মেসির বাল্যবন্ধু'
Arup Biswas egg attack
1 hr ago
4
কর্কট রাশিতে প্রবেশ চাঁদের! চন্দ্রস্পর্শে ধনসম্পদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হবে ৪ রাশি
Chandra Gochar
2 hrs ago
5
তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: টানটান উত্তেজনা
Ananya Banerjee
2 hrs ago