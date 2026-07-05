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World Football Championship | ভেনেজুয়েলের কিশোরকে জার্সি পাঠালেন রোনাল্ডো, ভিডিও বার্তায় আবেগ | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 05, 2026, 12:00 AM|Updated: Jul 05, 2026, 12:00 AM
World Football Championship | Ronaldo sends jersey to Venezuelan teenager, emotional video message | Zee 24 Ghanta

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