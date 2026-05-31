हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Zee PHH
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Egg Crisis | বাজারে দুর্লভ পচা ডিম, তবে কি বাড়ছে পচা ডিমের চাহিদা! | Zee 24 Ghanta
Egg Crisis | বাজারে দুর্লভ 'পচা' ডিম, তবে কি বাড়ছে 'পচা' ডিমের চাহিদা! | Zee 24 Ghanta
Published: May 31, 2026, 05:20 PM IST
|
Updated: May 31, 2026, 05:20 PM IST
join
share
'Rotten' eggs rare in the market, is the demand for 'rotten' eggs on the rise? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:37
Egg Crisis | বাজারে দুর্লভ 'পচা' ডিম, তবে কি বাড়ছে 'পচা' ডিমের চাহিদা! | Zee 24 Ghanta
03:46
Sukanta Majumdar | 'হুমকি দেওয়া তার অভ্যাস', যা বলছেন সুকান্ত...| Zee 24 Ghanta
04:45
Abhishek Banerjee | অভিষেকের চিকিৎসায় জমকালো আয়োজন, বাড়িতেই হাসপাতালের পরিকাঠামো | Zee 24 Ghanta
01:28
Filght Cancelation | পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাবে বাতিল একাধিক বিমান | Zee 24 Ghanta
04:11
Kalyan on Abhishek | জনরোষে মার খেলেন অভিষেক, প্রশ্ন করতেই মেজাজ হারালেন কল্যাণ | Zee 24 Ghanta
06:17
Abhishek Banerjee | অভিষেকের পাশে শোভন, কী বলছেন তিনি? | Zee 24 Ghanta
06:25
Abhishek Banerjee | মার খাওয়ার পর সোনারপুরে নিহত কর্মীর বাড়িতে অভিষেক | Zee 24 Ghanta
01:16
Weather | বঙ্গে দুর্যোগ! মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের | Zee 24 Ghanta
02:38
Shaktinagar News | জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ নেতার জমিতে অস্ত্র! পুঁতে রাখা ছিল ৩টি দোনলা বন্দুক | Zee 24 Ghanta
02:21
Lakshmir Bhandar | পুলিসের জালে চন্দ্রকোনার তৃণমূলের 'পুরুষ লক্ষ্মী' | Zee 24 Ghanta
02:58
জেট গতিতে মেট্রোর কাজ, চলতি বছরেই চালু চিংড়িঘাটা মেট্রো! | Zee 24 Ghanta
02:48
TMC News | বালতি 'চোর' তৃণমূল নেতা বনির কোমড়ে দড়ি! | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
কালীঘাটে এলেনই না ৬০ বিধায়ক, বাতিল হয়ে গেল মমতার ডাকা বৈঠক
Kalighat Meeting
17 min ago
2
১২০০০০ কিমি ঘণ্টায় ছুটছে! বাড়ি-ঘর কাঁপছে...৩ লাখ কেজি বিস্ফোরকে ঠাসা দানব-উল্কা
Meteor explodes over US
19 min ago
3
গলায় সোনার মেডেল, হাতে এশিয়াডের ছাড়পত্র... পড়ে দেশের স্টার অ্যাথলিটের নিথর দেহ
Para Athlete Shoots Dead
1 hr ago
4
জোড়া কাপল, গল্ফগ্রিনের বন্ধ ফ্ল্যাটে মিলল তরুণ-তরুণীর পচাগলা দেহ! জীবিতরা ঘনাচ্ছে
Kolkata couple mystery death
1 hr ago
5
আগামিকাল রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে থাকছে চমক? মন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে কারা?
West Bengal Ministry
2 hrs ago