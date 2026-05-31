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Egg Crisis | বাজারে দুর্লভ 'পচা' ডিম, তবে কি বাড়ছে 'পচা' ডিমের চাহিদা! | Zee 24 Ghanta

Published: May 31, 2026, 05:20 PM IST|Updated: May 31, 2026, 05:20 PM IST
'Rotten' eggs rare in the market, is the demand for 'rotten' eggs on the rise? | Zee 24 Ghanta

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