Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Rudranil Ghosh | ‘বিকাশরঞ্জন যখন জন্মেছিলেন, সব লাল দেখেছিলেন,’ অ্যাকাডেমির গেরুয়া রং তরজা

Rudranil Ghosh | ‘বিকাশরঞ্জন যখন জন্মেছিলেন, সব লাল দেখেছিলেন,’ অ্যাকাডেমির গেরুয়া রং তরজা

Published: Jul 21, 2026, 08:45 PM|Updated: Jul 21, 2026, 09:01 PM

Rudranil Ghosh attacks bikash ranjan over academy saffron colour row

Recommended Videos

Speed News Bangla | রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর এক নজরে | Zee 24 Ghanta
05:50
Mamata Banerjee | 'কোভিড নিয়ে তদন্ত করবে, করুন, নরেন্দ্র মোদী আগে ফাঁসবে, আমরা নয়'
07:01
Mamata Banerjee | 'রাম নেই, মন্দিরও নেই, সব টাকা রাম-নাম হয়ে গেছে' | Zee 24 Ghanta
07:21
Abhishek Banerjee | 'যারা যে ভাষা বোঝে, তাদের সেই ভাষাতেই বোঝানো হবে'
05:12
Shahid Minar | রাজ্যে পালাবদলের পর বড় আকারে শহিদ দিবস পালন কংগ্রেসের
03:11
Mamata Banerjee | 'আপদগুলো বিদায় নিয়েছে, লড়াই জারি থাকবে' | Zee 24 Ghanta
08:01
CM Suvendu Adhikari | পরিবহণে বিরাট পদক্ষেপ, ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর
21:06
Mamata Banerjee | 'আপনারা ইঁদুর, আর আমরা সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করি'
06:48
21 July | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আছে ও থাকবে': তৃণমূল কর্মী | Zee 24 Ghanta
03:42
21 July | শহিদ মিনার চত্বরে কংগ্রেসের একুশে জুলাই,শিয়ালদহ স্টেশনে অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ | Zee 24 Ghanta
03:23
21st July | একুশের একাল-সেকাল! পালাবদলের পর প্রথম একুশে কেমন ছবি? | Zee 24 Ghanta
03:12
Weather Alert | আরও বাড়বে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, দক্ষিণ থেকে উত্তরে কী সতর্কতা?
07:28

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ওমরাহ ভিসার নিয়মে বড় বদল! এক-ভিসায় সৌদি যাওয়া যাবে একাধিকবার? তীর্থযাত্রীদের যা জ
Umrah Visa51 min ago
2
Man kills wife1 hr ago
3
Asit Majumder1 hr ago
4
West Bengal government jobs1 hr ago
5
Covid Precautions1 hr ago