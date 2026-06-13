Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Abhishek Banerjee | কাকভোরে অভিষেকের বাড়িতে পুলিস, পিএ সুমিতের খোঁজ, এখনও ঔদ্ধত্য কমেনি ভাইপোর!

Abhishek Banerjee | কাকভোরে অভিষেকের বাড়িতে পুলিস, পিএ সুমিতের খোঁজ, এখনও ঔদ্ধত্য কমেনি ভাইপোর!

Published: Jun 13, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:50 PM IST
Salboni police raid at Abhishek Banerjee residence

Recommended Videos

Abhishek Banerjee | Search Conducted at Abhishek’s Residence; What Did He Say After Coming Out? | Zee 24 Ghanta
07:45
Abhishek Banerjee PA | কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছেন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত! | Zee 24 Ghanta
03:47
Aroop Biswas | অরূপ বিশ্বাসের হাতে ৪৮ ঘণ্টা, তারপরই... | Zee 24 Ghanta
02:31
FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের গ্রুপ B-এ মুখোমুখি কাতার- সুইজারল্যান্ড | Zee 24 Ghanta
00:51
FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বড় চমক! কী এই ট্রিয়োন্ডা? | Zee 24 Ghanta
02:13
FIFA World Cup 2026 | এবার মুখোমুখি ব্রাজিল ও মরক্কো | Zee 24 Ghanta
00:52
FIFA World Cup 2026 | বাবা-ছেলের ভালোবাসায় তৈরি এই বাড়ি যেন এক টুকরো ব্রাজিল!
01:39
CM Jantar Darbar | স্কুলের গাফিলতিতে সন্তানের মৃত্যু, সুবিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে সন্তানহারা মা | Zee 24 Ghanta
07:15
FIFA World Cup 2026| মেসি বনাম রোনাল্ড! কোন সমীকরণে সম্ভব? | Zee 24 Ghanta
02:17
FIFA World Cup 2026 | দক্ষিণ কোরিয়ার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন! চেকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শুরু বিশ্বকাপ | Zee 24 Ghanta
01:09
FIFA World Cup 2026 | ঘরের মাঠে রাউল হিমেনেজের আবেগঘন প্রত্যাবর্তন, দু গোলে জয় মেক্সিকোর | Zee 24 Ghanta
02:27
Mamata Banerjee | মমতার বিরুদ্ধে FIR! জি ২৪ ঘণ্টার স্টুডিওয় অভিযোগকারী | Zee 24 Ghanta
03:33

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাইশ গজে Zee-র নয়া ইনিংস, ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ এবার সরাসরি Unite8 Sports-এ
Zee Entertainment32 min ago
2
Kunal ghosh1 hr ago
3
PM Kisan Samman Nidhi2 hrs ago
4
Sudip Banerjee2 hrs ago
5
Abhishek Banerjee2 hrs ago