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Shyama Prasad Mukherjee | 'মোগল সাম্রাজ্য নয়, পাঠ্যে থাকবে সনাতনী ইতিহাস' | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 07, 2026, 06:35 AM|Updated: Jul 07, 2026, 06:35 AM
Shyama Prasad Mukherjee | 'Not Mughal Empire, Sanatani history will be in the curriculum' | Zee 24 Ghanta

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