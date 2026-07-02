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Saokat Molla Son | মউখালিতে শওকত মোল্লার ছেলের ক্যাফে ভাঙা হল | Zee 24 Ghanta
Saokat Molla Son | মউখালিতে শওকত মোল্লার ছেলের ক্যাফে ভাঙা হল | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 02, 2026, 08:15 PM
|
Updated: Jul 02, 2026, 08:15 PM
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Saokat Molla Son | Saokat Molla's son's cafe vandalized in Moukhali | Zee 24 Ghanta
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