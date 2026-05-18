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Satadru Dutta | 'বদলা আমি নেবই', পালাবদলের পর মুখ খুললেন শতদ্রু | Zee 24 Ghanta Exclusive

Published: May 18, 2026, 07:50 AM IST|Updated: May 18, 2026, 07:50 AM IST
Satadru Dutta | “I Will Take Revenge,” Satadru Speaks Out After the Power Shift | Zee 24 Ghanta Exclusive

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