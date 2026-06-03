Sayan Banerjee | 'সিপিএমের উত্থানকে আটকাতেই নতুন তৃণমূল,' দাবি সায়নের | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Sayan Banerjee | সিপিএমের উত্থানকে আটকাতেই নতুন তৃণমূল, দাবি সায়নের | Zee 24 Ghanta
Sayan Banerjee | 'সিপিএমের উত্থানকে আটকাতেই নতুন তৃণমূল,' দাবি সায়নের | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 03, 2026, 06:35 PM IST
|
Updated: Jun 03, 2026, 06:35 PM IST
join
share
Sayan Banerjee says New TMC created just to stop the rise of CPIM
Recommended Videos
22:21
Partha Chatterjee | 'শুভেন্দু থাকলে দলটা ভরাডুবি না হয়ে সংগঠিত থাকত...' | Zee 24 Ghanta
05:43
Kunal Ghosh | 'বালিশ চাটা মাল... মাথায় তোলাই ভুল হয়েছিল,' বেনজির আক্রমণ কুণালের
02:21
Sayan Banerjee | 'সিপিএমের উত্থানকে আটকাতেই নতুন তৃণমূল,' দাবি সায়নের | Zee 24 Ghanta
13:22
TMC Rift | ভেঙে খানখান তৃণমূল, আজই আত্মপ্রকাশ নতুন তৃণমূলের? | Zee 24 Ghanta
08:35
Surendranath | সুরেন্দ্রনাথ কাণ্ডে উঠে আসছে কান কাটা দেবুর, কে এই কানকাটা দেবু? | Zee 24 Ghanta
02:42
Surendranath College | 'কানকাটা দেবু লাক্সারি এসি রুমে এসে কী করত, কেউ জানে না' | Zee 24 Ghanta
10:51
College Union Fee | ফি-এর নামে তোলাবাজি আর নয়, ছাত্র সংসদ ফি আদায়ে স্থগিতাদেশ | Zee 24 Ghanta
01:05
Tapas Roy | 'তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে চুরমার' মন্ত্রী তাপস রায়ের বিস্ফোরক পোস্ট | Zee 24 Ghanta
03:37
Weather Update | বঙ্গে দেরি করে বর্ষার পূর্বাভাস, হতে পারে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতি? | Zee 24 Ghanta
03:10
India-Nepal Border | সীমান্তে উস্কানি! কার কথায় চলছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী? | Zee 24 Ghanta
09:17
Tapas Roy | 'মানুষকে অপমান করে আনন্দ পান মমতা,' মন্ত্রী হিসেবে শপথের পর জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক তাপস
14:04
Ritabrata Banerjee | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিকে অভিষেক হাইজ্যাক করেছেন'
Trending
News
Photos
Videos
'পাক্কা ধান্দাবাজ বিরাট', 'সবচেয়ে স্লো সেঞ্চুরি করে'... বৈভবের বিস্ফোরক ভিডিয়ো
harsha bhogle
29 min ago
2
অভিষেকের প্রতি অন্ধ স্নেহেই দলটাকে ডুবিয়েছে মমতা: বিস্ফোরক পার্থ চট্টোপাধ্যায়
partha chatterjee
36 min ago
3
ইরানের বিধ্বংসী ড্রোন-মিসাইল হামলা, পুরো তছনছ বিমানবন্দর... প্রান খোয়ালেন ভারতীয়
Kuwait airport attack
1 hr ago
4
কে বলেছে বিশ্বকাপে ভারত নেই! ৩ ধুরন্ধর 'ভারতীয়' খেলছেন, কেউ পঞ্জাবের, কেউ কেরলমের
Tahsin Mohammed Jamshid
2 hrs ago
5
বিগ ব্রেকিং: কলকাতা মেয়রের পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ ববি হাকিমের, বড় কারণ জানালেন কুণাল
Firhad Hakim
2 hrs ago