Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Sayan Banerjee | সিপিএমের উত্থানকে আটকাতেই নতুন তৃণমূল, দাবি সায়নের | Zee 24 Ghanta

Sayan Banerjee | 'সিপিএমের উত্থানকে আটকাতেই নতুন তৃণমূল,' দাবি সায়নের | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 03, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:35 PM IST
Sayan Banerjee says New TMC created just to stop the rise of CPIM

Recommended Videos

Partha Chatterjee | 'শুভেন্দু থাকলে দলটা ভরাডুবি না হয়ে সংগঠিত থাকত...' | Zee 24 Ghanta
22:21
Kunal Ghosh | 'বালিশ চাটা মাল... মাথায় তোলাই ভুল হয়েছিল,' বেনজির আক্রমণ কুণালের
05:43
Sayan Banerjee | 'সিপিএমের উত্থানকে আটকাতেই নতুন তৃণমূল,' দাবি সায়নের | Zee 24 Ghanta
02:21
TMC Rift | ভেঙে খানখান তৃণমূল, আজই আত্মপ্রকাশ নতুন তৃণমূলের? | Zee 24 Ghanta
13:22
Surendranath | সুরেন্দ্রনাথ কাণ্ডে উঠে আসছে কান কাটা দেবুর, কে এই কানকাটা দেবু? | Zee 24 Ghanta
08:35
Surendranath College | 'কানকাটা দেবু লাক্সারি এসি রুমে এসে কী করত, কেউ জানে না' | Zee 24 Ghanta
02:42
College Union Fee | ফি-এর নামে তোলাবাজি আর নয়, ছাত্র সংসদ ফি আদায়ে স্থগিতাদেশ | Zee 24 Ghanta
10:51
Tapas Roy | 'তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে চুরমার' মন্ত্রী তাপস রায়ের বিস্ফোরক পোস্ট | Zee 24 Ghanta
01:05
Weather Update | বঙ্গে দেরি করে বর্ষার পূর্বাভাস, হতে পারে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতি? | Zee 24 Ghanta
03:37
India-Nepal Border | সীমান্তে উস্কানি! কার কথায় চলছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী? | Zee 24 Ghanta
03:10
Tapas Roy | 'মানুষকে অপমান করে আনন্দ পান মমতা,' মন্ত্রী হিসেবে শপথের পর জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক তাপস
09:17
Ritabrata Banerjee | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিকে অভিষেক হাইজ্যাক করেছেন'
14:04

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'পাক্কা ধান্দাবাজ বিরাট', 'সবচেয়ে স্লো সেঞ্চুরি করে'... বৈভবের বিস্ফোরক ভিডিয়ো
harsha bhogle29 min ago
2
partha chatterjee36 min ago
3
Kuwait airport attack1 hr ago
4
Tahsin Mohammed Jamshid2 hrs ago
5
Firhad Hakim2 hrs ago