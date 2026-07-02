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Sebaashray Camp Scam | ডাক্তার পাঠাকে হুমকি! না মানায় বদলি! ভাইপোর 'সেবাশ্রয়ে' মস্ত বড় পর্দাফাঁস

Published: Jul 02, 2026, 06:00 PM|Updated: Jul 02, 2026, 06:27 PM

Sebaashray Camp Scam doctors are threatened abhishek banerjee

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