Sebaashray Camp Scam | ডাক্তার পাঠাকে হুমকি! না মানায় বদলি! ভাইপোর 'সেবাশ্রয়ে' মস্ত বড় পর্দাফাঁস

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Sebaashray Camp Scam | ডাক্তার পাঠাকে হুমকি! না মানায় বদলি! ভাইপোর সেবাশ্রয়ে মস্ত বড় পর্দাফাঁস
Sebaashray Camp Scam | ডাক্তার পাঠাকে হুমকি! না মানায় বদলি! ভাইপোর 'সেবাশ্রয়ে' মস্ত বড় পর্দাফাঁস
Published: Jul 02, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Jul 02, 2026, 06:27 PM
join
share
Sebaashray Camp Scam doctors are threatened abhishek banerjee
Recommended Videos
05:36
Sebaashray Camp Scam | ডাক্তার পাঠাকে হুমকি! না মানায় বদলি! ভাইপোর 'সেবাশ্রয়ে' মস্ত বড় পর্দাফাঁস
02:45
Kalighat TMC | ঘর গোছাতে আসরে কালীঘাট তৃণমূল, ২১ জুলাই নিয়ে মোবাইল বার্তা মমতার | Zee 24 Ghanta
04:31
Debraj Chakraborty Arrested | তোলাবাজির টাকা কাকে দিয়েছিলেন দেবরাজ? মুখে কুলুপ ভাইপোর শাগরেদের! | Zee 24 Ghanta
14:16
Moukhali | শওকতের বেআইনি ক্যাফে ভাঙল বুলডোজার | Zee 24 Ghanta
01:47
Weather Update | দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ দুর্যোগের সতর্কতা! | Zee 24 Ghanta
04:38
Debraj Chakraborty Arrested | গ্রেফতার ভাইপো ঘনিষ্ঠ দেবরাজ! দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়েও হল না শেষ রক্ষা | Zee 24 Ghanta
02:17
World Football Championship | গোলের রেকর্ড নয়, বিশ্বকাপই লক্ষ্য এমবাপের | Zee 24 Ghanta
02:19
World Football Championship | গোল্ডেন বুটের দৌড়ে কে এগিয়ে? | Zee 24 Ghanta
01:51
World Football Championship | ইতিহাস গড়ে উৎসবে মাতল মেক্সিকো | Zee 24 Ghanta
00:35
Ritabrata Banerjee | ঋত-তৃণমূলকে ডেকে পাঠাল নির্বাচন কমিশন | Zee 24 Ghanta
01:47
RG Kar Case | আরজি কর মামলায় অফিসার বদল, তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে | Zee 24 Ghanta
02:33
TMC News | একাধিক মামলা নিয়ে কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল! জটেই মমতার শিবির | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
সাতপাক না ঘুরলে বিয়েই নয়! কেবল রেজিস্ট্রেশনের কাগজকে ‘অবৈধ’ ঘোষণা করল হাইকোর্ট
gujarat high court hindu marriage
53 min ago
2
মধ্য়মগ্রাম স্টেশনে 'বুলডোজার'! হকার উচ্ছেদে এবার বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
Madhyamgram Station hawker eviction
1 hr ago
3
সরে গেল পাহাড়, ঘুরে গেল নদী, গ্রামনগর চলে গেল মাটির তলায়; ইতিহাসের ভয়ংকরতম ভূমিকম্প
Deadliest Earthquake
2 hrs ago
4
নাইট স্পেশাল-সহ একগুচ্ছ নতুন লোকাল চালু পূর্ব রেলের, কখন কোন ট্রেন? দেখে নিন সূচি
New local trains
2 hrs ago
5
১০০ ছক্কা উড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড অভিষেক শর্মার! সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের আগুনে সব ছারখার
100 T20I sixes
3 hrs ago