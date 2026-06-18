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Ritabrata Banerjee | শোভন দেবের করা মামলায় মমতা শিবিরে অস্বস্তি, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 18, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:25 PM IST
Bengal Assembly Row | Setback For Mamata Banerjee In Calcutta High Court Over LoP Post | Ritabrata Banerjee To Stay As LoP | Zee 24 Ghanta

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