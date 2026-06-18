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Ritabrata Banerjee | শোভন দেবের করা মামলায় মমতা শিবিরে অস্বস্তি, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই | Zee 24 Ghanta
Ritabrata Banerjee | শোভন দেবের করা মামলায় মমতা শিবিরে অস্বস্তি, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 18, 2026, 12:25 PM IST
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Updated: Jun 18, 2026, 12:25 PM IST
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