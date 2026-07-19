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Suvendu Adhikari | বাংলাকে নতুন করে গড়তে পরিশ্রম করেছেন শাহজি | Zee 24 Ghanta
Suvendu Adhikari | 'বাংলাকে নতুন করে গড়তে পরিশ্রম করেছেন শাহজি' | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 19, 2026, 07:15 PM
|
Updated: Jul 19, 2026, 07:15 PM
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Suvendu Adhikari | ‘Shah Ji Has Worked Hard to Rebuild Bengal’ | Zee 24 Ghanta
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