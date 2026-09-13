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Kolkata Medical College | কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভয়ঙ্কর ছবি, ড্রেনের পাশেই চলছে রান্না! | Zee 24 Ghanta

Published: Sep 13, 2026, 04:10 PM|Updated: Sep 13, 2026, 04:10 PM
Kolkata Medical College | Shocking Scenes as Cooking Takes Place Beside a Drain! | Zee 24 Ghanta

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