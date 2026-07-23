Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট জাল! Siliguri-র সব পঞ্চায়েতে পুলিসের অভিযান | Zee 24 Ghanta

জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট জাল! Siliguri-র সব পঞ্চায়েতে পুলিসের অভিযান | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 23, 2026, 04:30 PM|Updated: Jul 23, 2026, 04:42 PM

siliguri police raid in fake certificate row

Recommended Videos

প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে সংসদে বেনজির ছবি, মুখোমুখি হয়ে স্লোগান সরকারপক্ষ ও বিরোধীদের
05:31
Fake Certificate | বড় খবর, জনবিন্যাস বদলাতে জন্ম-মৃত্যুর ভুয়ো সার্টিফিকেট!
08:47
ভাঙছে মহামানবের সাগরতীর, ভয়াল ভাঙন ঠেকাতে ব্লু-প্রিন্ট গড়ছে সরকার
02:39
CJP Protest | নিট ইস্যুতে আন্দোলন হাইজ্যাক? আরশোলাদের খড়কুটো করছে বিরোধীরা!
03:30
চলতি বছরের বড়দিনেই এক মেট্রোয় পৌঁছে যাওয়া যাবে কবি সুভাষ থেকে আইটি সেন্টার!
02:11
Newtown | নিউটাউনে হাড়হিম! জমিবিবাদে খুন বাবা-ছেলে | Zee 24 Ghanta
02:05
‘বিকাশরঞ্জন যখন জন্মেছিলেন, সব লাল দেখেছিলেন,’ অ্যাকাডেমির গেরুয়া রং তরজা
07:29
Speed News Bangla | রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর এক নজরে | Zee 24 Ghanta
05:50
Mamata Banerjee | 'কোভিড নিয়ে তদন্ত করবে, করুন, নরেন্দ্র মোদী আগে ফাঁসবে, আমরা নয়'
07:01
Mamata Banerjee | 'রাম নেই, মন্দিরও নেই, সব টাকা রাম-নাম হয়ে গেছে' | Zee 24 Ghanta
07:21
Abhishek Banerjee | 'যারা যে ভাষা বোঝে, তাদের সেই ভাষাতেই বোঝানো হবে'
05:12
Shahid Minar | রাজ্যে পালাবদলের পর বড় আকারে শহিদ দিবস পালন কংগ্রেসের
03:11

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিকেলের মধ্যে সব মেট্রো স্টেশন খুলতে হবে: CJP আন্দোলন নিয়ে কড়া নির্দেশ প্রধান বিচার
Delhi metro station55 min ago
2
NEET paper leak protest1 hr ago
3
Sonam Wangchuk Hunger Strike1 hr ago
4
Delhi Cop Removed2 hrs ago
5
birth certificate Rule2 hrs ago