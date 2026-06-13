हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
FIFA World Cup 2026 | দক্ষিণ কোরিয়ার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন! চেকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শুরু বিশ্বকাপ | Zee 24 Ghanta
FIFA World Cup 2026 | দক্ষিণ কোরিয়ার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন! চেকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শুরু বিশ্বকাপ | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 13, 2026, 11:10 AM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 11:10 AM IST
join
share
FIFA World Cup 2026 | South Korea's Incredible Comeback! World Cup Begins with a 2-1 Win Over Czechia | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:17
FIFA World Cup 2026| মেসি বনাম রোনাল্ড! কোন সমীকরণে সম্ভব? | Zee 24 Ghanta
01:09
FIFA World Cup 2026 | দক্ষিণ কোরিয়ার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন! চেকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শুরু বিশ্বকাপ | Zee 24 Ghanta
02:27
FIFA World Cup 2026 | ঘরের মাঠে রাউল হিমেনেজের আবেগঘন প্রত্যাবর্তন, দু গোলে জয় মেক্সিকোর | Zee 24 Ghanta
03:33
Mamata Banerjee | মমতার বিরুদ্ধে FIR! জি ২৪ ঘণ্টার স্টুডিওয় অভিযোগকারী | Zee 24 Ghanta
01:18
DHFC | স্ক্যানারে অভিষেকের ক্লাব, DHFC-র বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ | Zee 24 Ghanta
03:45
SC, ST Certificate Scam | SC-ST সার্টিফিকেটে ভূত! শংসাপত্রে ব্যাপক দুর্নীতির পর্দা ফাঁস | Zee 24 Ghanta
00:00
Ja Bolbo Satyi Bolbo | দিনের সাড়া ফেলা খবরের সেরা বিশ্লেষণ | EP 426 | Zee 24 Ghanta
02:31
Ashok Kumar Deb | 'দিদি আশেপাশে যারা ছিল তারাই বেশি চুরি করেছে' | Zee 24 Ghanta
02:20
Suvendu Adhikari | মুখ্যমন্ত্রীর 'টাটা' প্রতিশ্রুতি! বিনিয়োগের গন্তব্য কি সিঙ্গুর? | Zee 24 Ghanta
03:32
FIFA World Cup 2026 | ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো
03:09
Fifa World Cup 2026 | বিশ্বকাপের লাইমলাইট কেড়ে নিতে তৈরি একঝাঁক নতুন তুর্কি, আগামীর মেসি-এমবাপেদের চিনে নিন
04:24
TMC News | তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের চিঠিতে কার কার সই? | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
রবিবারই ভবানীভবনে মুখোমুখি অভিষেক-কুণাল? সইকাণ্ডে এবার সাঁড়াশি চাপ? বিগ আপডেট
Abhishek Banerjee
21 min ago
2
সোনা দিলেই চাকরি! ১২৫টি বেআইনি নিয়োগ, পুরদুর্নীতিতে মদন মিত্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ED
ED raid
33 min ago
3
কালীঘাটে স্যাটারডে সাসপেন্স! অভিষেকের বাড়িতে রুদ্ধশ্বাস তল্লাশি, আপ্তসহায়কের কীর্তি
Abhishek Banerjee
2 hrs ago
4
বঙ্গে এল বর্ষা! পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট, বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন
West Bengal Monsoon
3 hrs ago
5
LIVE Update: সাতসকালে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে ঝাড়গ্রামের শালবনী থানার পুলিস
bengali news
1:45 AM IST