हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Speed News Bangla | রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর এক নজরে | Zee 24 Ghanta
Speed News Bangla | রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর এক নজরে | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 21, 2026, 07:55 PM
|
Updated: Jul 21, 2026, 08:35 PM
join
share
Speed News Bangla state news at a glance fatak news
Recommended Videos
05:50
Speed News Bangla | রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর এক নজরে | Zee 24 Ghanta
07:01
Mamata Banerjee | 'কোভিড নিয়ে তদন্ত করবে, করুন, নরেন্দ্র মোদী আগে ফাঁসবে, আমরা নয়'
07:21
Mamata Banerjee | 'রাম নেই, মন্দিরও নেই, সব টাকা রাম-নাম হয়ে গেছে' | Zee 24 Ghanta
05:12
Abhishek Banerjee | 'যারা যে ভাষা বোঝে, তাদের সেই ভাষাতেই বোঝানো হবে'
03:11
Shahid Minar | রাজ্যে পালাবদলের পর বড় আকারে শহিদ দিবস পালন কংগ্রেসের
08:01
Mamata Banerjee | 'আপদগুলো বিদায় নিয়েছে, লড়াই জারি থাকবে' | Zee 24 Ghanta
21:06
CM Suvendu Adhikari | পরিবহণে বিরাট পদক্ষেপ, ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর
06:48
Mamata Banerjee | 'আপনারা ইঁদুর, আর আমরা সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করি'
03:42
21 July | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আছে ও থাকবে': তৃণমূল কর্মী | Zee 24 Ghanta
03:23
21 July | শহিদ মিনার চত্বরে কংগ্রেসের একুশে জুলাই,শিয়ালদহ স্টেশনে অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ | Zee 24 Ghanta
03:12
21st July | একুশের একাল-সেকাল! পালাবদলের পর প্রথম একুশে কেমন ছবি? | Zee 24 Ghanta
07:28
Weather Alert | আরও বাড়বে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, দক্ষিণ থেকে উত্তরে কী সতর্কতা?
Trending
News
Photos
Videos
ওমরাহ ভিসার নিয়মে বড় বদল! এক-ভিসায় সৌদি যাওয়া যাবে একাধিকবার? তীর্থযাত্রীদের যা জ
Umrah Visa
38 min ago
2
দুই সন্তান ও স্ত্রীকে মেরে আত্মঘাতী যুবক, চিঠিতে লিখে গেলেন শেষ ইচ্ছের কথা
Man kills wife
49 min ago
3
'আমার জীবন আইন আর ভাগ্যের মাঝে ঝুলছে', শহিদ দিবসে জামিন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতার
Asit Majumder
50 min ago
4
দারুণ সুখবর: সরকারি চাকরি পরীক্ষায় প্রার্থীদের আবেদনের বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ল,কারা পাবেন
West Bengal government jobs
1 hr ago
5
হালের করোনাকে চিনবেন কী ভাবে? বিশেষ লক্ষণ কী কী? কীভাবে করবেন প্রতিরোধ? ফের অমিক্
Covid Precautions
1 hr ago