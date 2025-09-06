Skip to main content
খবর
ভিডিয়ো
SSC on tainted Candiadtes: SSC-র পরীক্ষা কেন্দ্রে 'দাগি'দের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে তালিকা | Zee 24 Ghanta
Sep 6, 2025, 07:35 PM IST
videos
Latest Videos
PT17M57S
Abasoner Sera | জি ২৪ ঘণ্টা আবাসনের সেরা, ড্রিম ওয়ান আবাসনে শিরোপা জিতল কে? | Zee 24 Ghanta, 06 Sep 2025
PT3M1S
SSC Exam Transport Update: পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত ট্রেন, বাস, মেট্রো | Zee 24 Ghanta, 06 Sep 2025
PT3M4S
Panihati Councillor Controversy | পানিহাটিতে TMC-কাউন্সিলরের 'দিদিগিরি'র নয়া কীর্তি | Zee 24 Ghanta, 06 Sep 2025
PT5M
SSC Exam Update: রবিতে সুষ্ঠ ও নির্বিঘ্নে এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে একগুচ্ছ নিয়ম | Zee 24 Ghanta, 06 Sep 2025
ভিডিয়ো
Abasoner Sera | জি ২৪ ঘণ্টা আবাসনের সেরা, ড্রিম ওয়ান আবাসনে শিরোপা জিতল কে? | Zee 24 Ghanta
SSC Exam: 'দাগি'দের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে নোটিশ!
Gopal Patha: বাংলার 'মিথ্যা ফাইলস' নয়, এবার প্রকাশ্যে 'প্রকৃত ফাইলস'! সত্য জানাতে আসছে 'মহাগুরু'...
GST Reform: মাথায় হাত কেন্দ্রের! জিএসটি কমানো ফলে কেন্দ্রের ক্ষতি প্রায় ৩৭০০০০০০০০০ টাকা!
Tota Roy Chowdhury: 'আমরা বহুদিনের বন্ধু কিন্তু কাজ করা হয়নি', প্রথমবার একসঙ্গে বড়পর্দায় জিত্-টোটা...
Athlete Death: তুখোড়-ফিট খেলোয়াড়! আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগে অজ্ঞান, মাত্র কুড়িতেই থেমে গেল...
GST Reform: মাথায় হাত কেন্দ্রের! জিএসটি কমানো ফলে কেন্দ্রের ক্ষতি প্রায় ৩৭০০০০০০০০০ টাকা!
Delhi Pilot filmed Airhostese: এয়ারহোস্টেসের দেহের আনাচকানাচে কামুক পাইলটের অসভ্য হাত, সঙ্গলোভে জোর করে লাইটার-স্পাইক্যামে...
Next BCCI President: সিংহ হৃদয়ের কিংবদন্তি, কেরিয়ারে ভেঙেছেন রেকর্ডের পর রেকর্ড, এবার ভারতীয় ক্রিকেটের মসনদে!
Harvard University Donald Trump: মামলায় ডাহা হারলেন ট্রাম্প! মুখ পুড়ল ট্রাম্প প্রশাসনের, বিচারক বললেন ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত ভুল...
Milad-un-Nabi 2025 কী এই মিলাদ-উন-নবি? এদিনেই কি নবির জন্ম এবং ইন্তেকাল? কোরানের সঙ্গে দিনটির কী আশ্চর্য সম্পর্ক, জানেন?