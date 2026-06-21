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International Yoga Day | জলের মধ্যেও যোগ! গুজরাতে ধরা পড়ল এক অন্য ছবি | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 21, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:30 PM IST
Unique International Yoga Day | Stunning Underwater Yoga In Gujarat Steals The Show | #shorts #Zee24Ghanta

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