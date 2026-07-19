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Sukanta Majumdar | তসলিমা নিয়ে বিস্ফোরক সুকান্ত, EXCLUSIVE জি ২৪ ঘণ্টায় | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 19, 2026, 12:15 PM|Updated: Jul 19, 2026, 12:15 PM
Sukanta Majumdar | Sukanta Majumdar's explosive remarks on Taslima Nasrin | EXCLUSIVE | Zee 24 Ghanta

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