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CM Suvendu Adhikari | 'কলকাতাতেও বন্ধ হবে পাথরবাজি', অশান্তির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' | Zee 24 Ghanta

Published: May 19, 2026, 06:40 AM IST|Updated: May 19, 2026, 06:40 AM IST
CM Suvendu Adhikari | “Stone Pelting Will Stop in Kolkata Too,” ‘Zero Tolerance’ Against Violence | Zee 24 Ghanta

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