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Swaroop Biswas Arrested | তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার স্বরূপ, টলিপাড়ায় খতম থ্রেট কালচার! | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 05, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:45 AM IST
Swaroop Biswas Arrested | Swaroop Held in Extortion Case, Is Threat Culture in Tollywood Coming to an End? | Zee 24 Ghanta

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