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Swarup Biswas | নিউ আলিপুরে স্বরূপের ফ্ল্যাটে বন্ধ ঘর | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 08, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:40 PM IST
Lock and Key: Heavyweight leader Swarup Biswas's New Alipore flat raided by ED following high-profile industry extortion arrest | Zee 24 Ghanta

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