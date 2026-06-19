Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Taarkata Web Series | তার কেটে গিয়েছে? তাহলে টিম তারকাটা-র গল্পটা শুনে নিন | Zee 24 Ghanta Digital

Taarkata Web Series | তার কেটে গিয়েছে? তাহলে টিম 'তারকাটা'-র গল্পটা শুনে নিন | Zee 24 Ghanta Digital

Published: Jun 19, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:15 PM IST
Taarkata Web Series exclusive interview Zee 24 Ghanta Digital

Recommended Videos

Taarkata Web Series | তার কেটে গিয়েছে? তাহলে টিম 'তারকাটা'-র গল্পটা শুনে নিন | Zee 24 Ghanta Digital
20:19
Jyotipriya Mallick | দলেপ সব পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | Zee 24 Ghanta
14:58
TMC News | ধূপগুড়িতে তৃণমূল নেতাকে ডিম থেরাপি | Zee 24 Ghanta
02:29
International Yoga Event in Kolkata | কলকাতার ১১টি জায়গা থেকে যোগ রান | Zee 24 Ghanta
03:06
Mamata Banerjee | Ritabrata Banerjee | তৃণমূলের সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার দাবি ঋতব্রত তৃণমূলের | Zee 24 Ghanta
07:48
TMC News Fund | এবার ভাতে মারা পড়বে মমতার তৃণমূল? | Zee 24 Ghanta
07:18
Abhishek Banerjee | লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করবেন অভিষেক | Zee 24 Ghanta
03:37
Weather Update | উত্তরবঙ্গে ভয়ংকর বৃষ্টি, বালাসনে তলিয়ে গেল সেতু | Zee 24 Ghanta
04:10
TMC News | বর্ধমানে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে ডিম-বিক্ষোভ | Zee 24 Ghanta
04:17
Ja Bolbo Satyi Bolbo | দিনের সাড়া ফেলা খবরের সেরা বিশ্লেষণ | Zee 24 Ghanta
00:00
Satadru Dutta | লুকিয়েও শেষ রক্ষা হল না অরূপের, কী বলছেন শতদ্রু? | Zee 24 Ghanta
19:11
World Football Championship | বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচেই ফ্লপ রোনাল্ডো! মিরাক্কেল ঘটাতে পারবে পর্তুগাল? | Zee 24 Ghanta
03:09

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বালাসনের ভয়াল স্রোতে তলিয়ে গেল কার্শিয়াংয়ের হিউম পাইপের সেতু! ধীরে ধীরে লো
Balason River bridge collapses14 min ago
2
Kolkata Balaji Temple48 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
21 July TMC Meeting1 hr ago
5
lionel messi1 hr ago