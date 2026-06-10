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Tapas Roy | 'টাটা কে ফিরিয়ে আনা হবে' কী বলছেন রাজ্যের নতুন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী | EXCLUSIVE

Published: Jun 10, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:35 PM IST
Tapas Roy vows to bring back TATA in singur EXCLUSIVE

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