Tapas Roy | 'টাটা কে ফিরিয়ে আনা হবে' কী বলছেন রাজ্যের নতুন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী | EXCLUSIVE

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Tapas Roy | টাটা কে ফিরিয়ে আনা হবে কী বলছেন রাজ্যের নতুন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী | EXCLUSIVE
Tapas Roy | 'টাটা কে ফিরিয়ে আনা হবে' কী বলছেন রাজ্যের নতুন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী | EXCLUSIVE
Published: Jun 10, 2026, 07:35 PM IST
|
Updated: Jun 10, 2026, 07:35 PM IST
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Tapas Roy vows to bring back TATA in singur EXCLUSIVE
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