/Terrorist Arrested | হাওড়ার পিলখানায় দর্জির ছদ্মবেশে জঙ্গি! | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Terrorist Arrested | হাওড়ার পিলখানায় দর্জির ছদ্মবেশে জঙ্গি! | Zee 24 Ghanta
Terrorist Arrested | হাওড়ার পিলখানায় দর্জির ছদ্মবেশে জঙ্গি! | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 31, 2026, 11:25 PM
|
Updated: Jul 31, 2026, 11:25 PM
join
share
Terrorist Arrested | Terror Suspect Posed as a Tailor in Pilkhana, Howrah | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:28
Terrorist Arrested | বাংলায় ঘাঁটি গেড়ে বড়সড় হামলার ছক ছিল এই জঙ্গির? | Zee 24 Ghanta
04:30
Taslima Nasrin | 'আমার মতো পরিণতি কারও না হয়' অবশেষে কলকাতায় ফিরলেন তসলিমা | Zee 24 Ghanta
09:01
Terrorist Arrested | বর্ধমানের আবাসনের জিমে জঙ্গি হামিম, কী বলছে জিম ট্রেনার? | Zee 24 Ghanta
05:40
Birbhum Money Recovery | এবার টুলু মণ্ডলের ভাইয়ের খোঁজে পুলিস! | Zee 24 Ghanta
04:38
Terrorist Arrested | হাওড়ার পিলখানায় দর্জির কাজ করত হামিম | Zee 24 Ghanta
04:40
NCPI News | বিদ্রোহী সাংসদের মধ্যে বিদ্রোহ? ড্যামেজ কন্ট্রোলে NCPI | Zee 24 Ghanta
06:03
Terrorist Arrested | জইশের সঙ্গে যোগাযোগ হামিমের! এই বিষয়ে কী প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক মহলে? | Zee 24 Ghanta
03:29
Terrorist Arrested | হামিমদের মাধ্যমে জঙ্গি স্লিপার সেল সক্রিয় ছিল: সূত্র | Zee 24 Ghanta
12:11
রাজ্যে বসেই ‘জঙ্গি মডেল’ পরিচালনার ছক? কার নির্দেশে?
02:01
ভদ্রেশ্বরে বেলাইন ইঞ্জিন, বর্ধমান লাইনে বন্ধ ট্রেন চলাচল
06:34
Birbhum Money Recovery | পার্থ-অর্পিতার বেকর্ড ভাঙতে পারল না টুলু-মিনার | Zee 24 Ghanta
20:01
Birbhum Money Recovery | '১ বছর আগে টাকার ব্যাগ রেখে যায় টুলু মণ্ডল': মিনারের স্ত্রী | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদরা? 'যতদূর খবর পেলাম...'এবার বিস্ফোরক কাকলি
2
রাজনীতির বড় চমক: এবার রাজনৈতিক দল গড়ে ভোটে লড়তে চলেছে ককরোচ জনতা পার্টি?
3
অফিসেই প্রিন্টিং মেশিন! বীরভূমে কোটি কোটি টাকার নকল ডিসিআর চালানের পর্দাফাঁস
4
'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী
5
বর্ষার রাতে বাথরুম খুলতেই হাড়হিম, লুকিয়ে দৈত্যাকার মানুষখেকো! পাশের পুকুরে আরও ১০০