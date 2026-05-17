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west Bengal Govt | যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে সরল বিশ্ববাংলার ব্র্যান্ডের ব লোগো | Zee 24 Ghanta
west Bengal Govt | যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে সরল বিশ্ববাংলার ব্র্যান্ডের 'ব' লোগো | Zee 24 Ghanta
Published: May 17, 2026, 02:55 PM IST
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Updated: May 17, 2026, 02:55 PM IST
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West Bengal Govt | The ‘B’ Logo of the Biswa Bangla Brand Removed from Yuva Bharati Krirangan | Zee 24 Ghanta
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