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west Bengal Govt | যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে সরল বিশ্ববাংলার ব্র্যান্ডের 'ব' লোগো | Zee 24 Ghanta

Published: May 17, 2026, 02:55 PM IST|Updated: May 17, 2026, 02:55 PM IST
West Bengal Govt | The ‘B’ Logo of the Biswa Bangla Brand Removed from Yuva Bharati Krirangan | Zee 24 Ghanta

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