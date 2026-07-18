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Sukanta Majumdar | এক নাগাড়ে হিন্দুদের আক্রমণ করেছেন তখন বামপন্থীদের অসুবিধা হয়নি | Zee 24 Ghanta
Sukanta Majumdar | 'এক নাগাড়ে হিন্দুদের আক্রমণ করেছেন তখন বামপন্থীদের অসুবিধা হয়নি' | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 18, 2026, 08:05 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 08:05 PM
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Sukanta Majumdar | ‘The Left Had No Objection When Hindus Were Repeatedly Attacked’ | Zee 24 Ghanta
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