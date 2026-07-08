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Samik Bhattacharya | 'উনি যত কম কথা বলেন অনার জন্যও ভালো, অনার দলের জন্যও' | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 08, 2026, 03:05 PM|Updated: Jul 08, 2026, 03:05 PM
Samik Bhattacharya | “The Less He Speaks, the Better for Him and His Party,” Says Samik Bhattacharya | Zee 24 Ghanta

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