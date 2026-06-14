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Tapas Roy | 'পরিশ্রম করে, কষ্ট করে ছাত্রযুব আন্দোলন থেকে তো ওঠেনি, পিসির দয়ায় সব...' | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 14, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:50 PM IST
Tapas Roy | 'They didn't rise from the student-youth movement through hard work and struggle, it's all by Aunt's grace...' | Zee 24 Ghanta

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