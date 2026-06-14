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Sajal Ghosh | 'যারা আগে মমতার মতো সাদা শাড়ি-চটি পরত, তারা এখন স্নিকার পরে ঘুরছে' | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 14, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:55 PM IST
Sajal Ghosh | 'Those who used to wear white sarees and slippers like Mamata are now roaming in sneakers' | Zee 24 Ghanta

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