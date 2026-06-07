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Bappaditya Dasgupta | গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, এখনও পর্যন্ত পুরসভার ৭ কাউন্সিলরকে গ্রেফতার | Zee 24 Ghanta
Bappaditya Dasgupta | গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, এখনও পর্যন্ত পুরসভার ৭ কাউন্সিলরকে গ্রেফতার | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 07, 2026, 07:50 AM IST
|
Updated: Jun 07, 2026, 07:50 AM IST
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Bappaditya Dasgupta | TMC Councillor Bappaditya Dasgupta Arrested, 7 Municipal Councillors Arrested So Far | Zee 24 Ghanta
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