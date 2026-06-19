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TMC News | বর্ধমানে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে ডিম-বিক্ষোভ | Zee 24 Ghanta
TMC News | বর্ধমানে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে ডিম-বিক্ষোভ | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 19, 2026, 09:00 AM IST
|
Updated: Jun 19, 2026, 09:00 AM IST
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TMC News | TMC councillor house egg attack Burdwan | Zee 24 Ghanta
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