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Madan Mitra | মদন মিত্রের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 07, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:45 PM IST
Public Fury: TMC leader Madan Mitra's car targeted with eggs in Kamarhati amid post-poll political clash | Zee 24 Ghanta

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