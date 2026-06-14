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TMC News | আরামবাগে গ্রিনসিটি দুর্নীতিতে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী | Zee 24 Ghanta
TMC News | আরামবাগে গ্রিনসিটি দুর্নীতিতে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 14, 2026, 04:15 PM IST
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Updated: Jun 14, 2026, 04:15 PM IST
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TMC News | TMC Leader Swapan Nandi Arrested in Arambagh Green City Corruption Case | Zee 24 Ghanta
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