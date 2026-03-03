Purba Bardhaman | TMC Leader Threatens BJP in Memari; TMC Alleges Funds for Government Scheme Withheld

Domain: 
Bengali
Section: 
Kolkata
English Title: 
TMC Leader Threatens BJP in Memari; TMC Alleges Funds for Government Scheme Withheld
Home Title: 

Purba Bardhaman | মেমারিতে তৃণমূল নেতার হুমকি বিজেপিকে, প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তৃণমূলের | Zee 24 Ghanta

IsYouTube: 
No
YT Code: 
https://vodakm.zeenews.com/vod/ZEE_24_GHANTA/030326_DIGITAL_DIST_REEL.mp4/index.m3u8
Image: 
TMC Leader Threatens BJP in Memari; TMC Alleges Funds for Government Scheme Withheld
Tags: 
Purba Bardhaman political news
TMC vs BJP controversy
Zee 24 Ghanta
Duration: 
PT46S
Mobile Title: 
Purba Bardhaman | মেমারিতে তৃণমূল নেতার হুমকি বিজেপিকে, প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তৃণমূলের | Zee 24 Ghanta
Show Advertisment: 
Yes