Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Sangita Basunia | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মানি, অভিষেককেও মানি | Zee 24 Ghanta

Sangita Basunia | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মানি, অভিষেককেও মানি' | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 04, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:55 PM IST
TMC MP Sangita Basunia balances loyalty: 'I accept Mamata Banerjee, I also accept Abhishek Banerjee' | #shorts

Recommended Videos

TMC News | তৃণমূলের বিদ্রোহীদের গলায় ভিন্ন সুর? | Zee 24 Ghanta
01:40
Kalyan Banerjee | অভিষেকের দিকেই আঙুল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের | Zee 24 Ghanta
01:27
Sangita Basunia | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মানি, অভিষেককেও মানি' | Zee 24 Ghanta
02:33
Birbhum TMC News | বীরভূমের তৃণমূল নেতার সাম্রাজ্য! কীভাবে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক? | Zee 24 Ghanta
04:56
Kolkata Water Metro | এবার কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো | Zee 24 Ghanta
06:49
Mamata Banerjee | মমতার বিরুদ্ধে দেশবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে FIR | Zee 24 Ghanta
04:38
Krishna Chakraborty | বিধাননগর পুরসভার মেয়র পদে ইস্তফা কৃষ্ণা চক্রবর্তীর | Zee 24 Ghanta
15:39
Firhad Hakim | দিদিকে ছাড়লেন ববি! মমতার পাশে নেই ফিরহাদ হাকিম? | Zee 24 Ghanta
03:30
Mamata Banerjee | আরও খারাপ হচ্ছে তৃণমূলের অবস্থা! একা হয়ে যাচ্ছেন মমতা? | Zee 24 Ghanta
03:26
Aroop Biswas | অসুস্থতার অজুহাত, হাজিরা এড়ালেন অরূপ
04:54
Saokat Molla | বোম বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনা, তদন্তে শওকত মোল্লার বাড়িতে NIA | 24 Ghanta
03:41
Entally | কাটমানি, দুর্নীতির অভিযোগ, স্বর্ণকমলের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ বিজেপির | Zee 24 Ghanta
03:55

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নেভায় যোগ পশ্চিমবঙ্গের,বাংলা বিধানসভা এবার পুরোটাই ডিজিটাল-২৪x৭ অ্যাক্সেস জনসাধারণের
National e-Vidhan Application19 min ago
2
Mamata Banerjee's Remarks on Hadi Murder20 min ago
3
India defence deal30 min ago
4
Digha31 min ago
5
Saokat Molla34 min ago