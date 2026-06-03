हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
TMC Rift | ভেঙে খানখান তৃণমূল, আজই আত্মপ্রকাশ নতুন তৃণমূলের? | Zee 24 Ghanta
TMC Rift | ভেঙে খানখান তৃণমূল, আজই আত্মপ্রকাশ নতুন তৃণমূলের? | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 03, 2026, 05:05 PM IST
|
Updated: Jun 03, 2026, 05:05 PM IST
join
share
TMC Rift Trinamool shattered to pieces, launch of New TMC today
Recommended Videos
13:22
TMC Rift | ভেঙে খানখান তৃণমূল, আজই আত্মপ্রকাশ নতুন তৃণমূলের? | Zee 24 Ghanta
08:35
Surendranath | সুরেন্দ্রনাথ কাণ্ডে উঠে আসছে কান কাটা দেবুর, কে এই কানকাটা দেবু? | Zee 24 Ghanta
02:42
Surendranath College | 'কানকাটা দেবু লাক্সারি এসি রুমে এসে কী করত, কেউ জানে না' | Zee 24 Ghanta
10:51
College Union Fee | ফি-এর নামে তোলাবাজি আর নয়, ছাত্র সংসদ ফি আদায়ে স্থগিতাদেশ | Zee 24 Ghanta
01:05
Tapas Roy | 'তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে চুরমার' মন্ত্রী তাপস রায়ের বিস্ফোরক পোস্ট | Zee 24 Ghanta
03:37
Weather Update | বঙ্গে দেরি করে বর্ষার পূর্বাভাস, হতে পারে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতি? | Zee 24 Ghanta
03:10
India-Nepal Border | সীমান্তে উস্কানি! কার কথায় চলছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী? | Zee 24 Ghanta
09:17
Tapas Roy | 'মানুষকে অপমান করে আনন্দ পান মমতা,' মন্ত্রী হিসেবে শপথের পর জি ২৪ ঘণ্টায় বিস্ফোরক তাপস
14:04
Ritabrata Banerjee | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিকে অভিষেক হাইজ্যাক করেছেন'
06:03
Abhishek Banerjee | অসুস্থতার অজুহাতে সই জাল-তদন্তে পালাতে চাইছেন অভিষেক? | Zee 24 Ghanta
04:24
Aroop Biswas | মেসিকাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে FIR! আগাম জামিনের আবেদন প্রাক্তন মন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta
02:28
চালু নিখরচে সরকারি বাসে যাতায়াত, কী কী নথি নিয়ে উঠতে হবে বাসে
Trending
News
Photos
Videos
কে বলেছে বিশ্বকাপে ভারত নেই! ৩ ধুরন্ধর 'ভারতীয়' খেলছেন, কেউ পঞ্জাবের, কেউ কেরলমের
Tahsin Mohammed Jamshid
16 min ago
2
বিগ ব্রেকিং: কলকাতা মেয়রের পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ ববি হাকিমের, বড় কারণ জানালেন কুণাল
Firhad Hakim
18 min ago
3
বিগ আপডেট! গতি বাড়িয়েছে বর্ষা, যে কোনো মুহূর্তে আঘাত হানবে; আগামী ৫ দিন 'হা
LATEST MONSOON FORECAST
27 min ago
4
অ্যাকাউন্টে ঢুকত ১৮০০০ টাকা, ১২ জনের লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা নিতেই একাই
Laxmir Bhander Scam
41 min ago
5
অভিষেকের বাড়িতে ইডি হানা: তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাঁস করলেন ভয়ংকর তথ্য, কী জানাল
Abhishek Banerjee
43 min ago