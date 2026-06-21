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Aroop Biswas | অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ কালীঘাটের | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 21, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:15 PM IST
Crucial Action By Kalighat | TMC to issue show-cause notice to Aroop Biswas over fund row | Zee 24 Ghanta

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