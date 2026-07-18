हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Blood Bank | বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে পাচার | Zee 24 Ghanta
Blood Bank | বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে 'পাচার' | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 18, 2026, 11:35 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 11:35 PM
join
share
Blood Bank | ‘Trafficking’ from a Private Blood Bank? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:21
Abhishek Banerjee Office | অভিষেকের অফিস থেকে সরানো হচ্ছে একাধিক সরঞ্জাম | Zee 24 Ghanta
02:19
Narendra Modi | Sudip Bandyopadhyay | মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন সুদীপ | Zee 24 Ghanta
04:05
Babul Supriyo | 'বিজেপি কি আমার জন্য মালা নিয়ে বসে আছে?' | Zee 24 Ghanta
07:23
Sukanta Majumdar | 'অভিষেকের সাম্রাজ্য ছিল ফানুস, সরকারের প্রশাসনের কাঁধে চড়ে তৈরি করা' | Zee 24 Ghanta
07:57
Rajarhat Explosion | রাজারহাটে বোমা নিষ্ক্রিয় NIA-এর | Zee 24 Ghanta
03:17
World Football Championship | ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো | Zee 24 Ghanta
02:00
Sukanta Majumdar | 'এক নাগাড়ে হিন্দুদের আক্রমণ করেছেন তখন বামপন্থীদের অসুবিধা হয়নি' | Zee 24 Ghanta
06:29
Abhishek Banerjee | 'একই ধারায় একই আইনে ফিরিয়ে দেব একত্রিশে' | Zee 24 Ghanta
02:32
Rajarhat Explosion | রাজারহাট বিস্ফোরণকাণ্ডে উদ্ধার সুতলি বোমা | Zee 24 Ghanta
03:03
Asansol | পুলকারে ধাক্কা মিনিবাসের! মৃত ১, জখম ৫ স্কুলপড়ুয়া | Zee 24 Ghanta
03:07
Swapan Dasgupta | '১৫ অগাস্টের মধ্যে রাজ্যে শিল্পের দিশা পাবে' | Zee 24 Ghanta
13:50
Rajarhat Explosion | রাজারহাটে বিস্ফোরণ, জখম ১, ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়াড, CID ও NIA | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
টানা ৭ দিন ধরে জ্বর , টেস্ট করাতেই পজিটিভ, কলকাতায় করোনা আক্রান্ত ৮ বছরের শিশু
Covid 19
1 hr ago
2
'ফুটবল নিয়ে ভারতের আবেগ বিশাল, অসীম সম্ভাবনা রয়েছে এখানে', উচ্ছ্বসিত ফিফা প্রেসিডেন্
FIFA World Cup 2026
2 hrs ago
3
ভারতের ‘ইলন মাস্ক’ পবন চন্দনা, অঙ্কে মাত্র ৫০ পাওয়া ছেলেই পাঠাল মহাকাশে রকেট!
Pawan Kumar Chandana
2 hrs ago
4
উঠল চিকেনস নেক-এর প্রসঙ্গ, উত্তরকন্যায় সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফকে কী নির্দেশ শাহর?
Amit Shah
2 hrs ago
5
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বড় সাফল্য বাংলার! সেরা বাংলা ছবি ‘চালচিত্র এখন’
72 National Film Awards 2026
3 hrs ago