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Birendra Krishna Bhadra | বাঙালির আশ্বিনের শারদপ্রাত তাঁরই কণ্ঠে অমর! বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য! | Zee 24 Ghanta
Birendra Krishna Bhadra | 'বাঙালির আশ্বিনের শারদপ্রাত তাঁরই কণ্ঠে অমর!' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য! | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 04, 2026, 04:40 PM
|
Updated: Aug 04, 2026, 04:40 PM
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Birendra Krishna Bhadra | 'The Voice That Made Bengal's Mahalaya Dawn Eternal' – Tribute on Birendra Krishna Bhadra's Birth Anniversary | Zee 24 Ghanta
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