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Surendranath College | সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ঐতিহ্য লুঠ তৃণমূলের | Zee 24 Ghanta
Surendranath College | সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ঐতিহ্য লুঠ তৃণমূলের | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 03, 2026, 09:20 PM IST
|
Updated: Jun 03, 2026, 09:20 PM IST
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Trinamool plunders legacy of Surendranath College | #shorts
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