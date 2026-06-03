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Surendranath College | সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ঐতিহ্য লুঠ তৃণমূলের | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 03, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:20 PM IST
Trinamool plunders legacy of Surendranath College | #shorts

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