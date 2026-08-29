/শিল্প যেন বিকৃতির কারণ না হয়, প্রতিমায় যেন মাতৃত্ব না হারায়! দুর্গাপুজো নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল Vishva Hindu Parishad!

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
শিল্প যেন বিকৃতির কারণ না হয়, প্রতিমায় যেন মাতৃত্ব না হারায়! দুর্গাপুজো নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল Vishva Hindu Parishad!
শিল্প যেন বিকৃতির কারণ না হয়, প্রতিমায় যেন মাতৃত্ব না হারায়! দুর্গাপুজো নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল Vishva Hindu Parishad!
Published: Aug 29, 2026, 11:30 AM
|
Updated: Aug 29, 2026, 11:30 AM
join
share
Durga Puja | Art Shouldn’t Become a Cause for Distortion, Motherhood Must Not Be Lost in Idols: VHP Clarifies Its Stand | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
12:24
ছোট হচ্ছে বাজারের ফর্দ, বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে নজরদারি
14:08
Dr Subhash Chandra on Loan Controversy | এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যানের বার্তা
02:43
Nepal Disaster | ছবির শুটিংয়ে গিয়ে নেপালে আটকে টলি অভিনেতা Kharaj Mukherjee | Zee 24 Ghanta
03:44
রাখির 'বন্ধনে' রাজ্য! মেগা আয়োজনে রাজ্য সরকার
02:39
১০ দিনে ৮০ সদ্যোজাতের মৃত্যু! মালদহ হাসপাতালের ভয়াবহ ছবি, কারণ কী?
04:46
ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের পুত্রবধূ
05:27
‘ছোট থেকেই বলত কৈলাস যাব,’ নেপালে নিখোঁজ বেহালার 'শিবভক্ত' রণজিৎ | Zee 24 Ghanta
02:58
Chakdah | দিনেদুপুরে পুকুর ভরাট! বিধায়কের ধমকে থামল
04:27
‘অর্ধেক খেলায় আমরা অংশই নিই না,’ অলিম্পিক্সে নামতে উৎসাহ মোদীর | Zee 24 Ghanta
08:51
বাংলায় শিল্পে অমৃতকাল, L&T Mindtree-র বিশাল ক্যাম্পাসের উদ্বোধন | Zee 24 Ghanta
02:34
দরজা না খুলে কুকুর ছেড়ে দিল ডন বাপি! উত্তরপাড়ায় সাট্টা ডনের বাড়িতে পুলিস যেতেই...
03:06
দুর্যোগের পর থেকেই বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ দুর্গাপুরের দম্পতির , উদ্বেগ পরিবারে
Trending
News
Photos
Videos
প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত্যুপুরী নেপাল! একলাফে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৬০০, নিখোঁজ হাজার হাজা
2
শিয়ালদহে ৭ ঘণ্টা মেগা ট্রাফিক ব্লক!বাতিল একাধিক লোকাল,কবে-কখন কোন কোন ট্রেন ক্যানসেল
3
ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলে নজর আমেরিকার, ‘সবচেয়ে বড় চুক্তি’র ঘোষণা ট্রাম্পের
4
আমাদের কোনও সাহায্য চাই না, কিন্তু একরাতেই ভোলবদল! অবশেষে নেপালে নামছে চার দেশের রেস
5
‘যে কোনও সময় হ্রদ ভেঙে যেতে পারে’, নেপালকে ফের সতর্ক করল চিন! আবার প্লাবন?