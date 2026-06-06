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Surendranath College | ভোটার কার্ডে কেয়ার অফ কলেজ! | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 06, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:00 PM IST
Identity Fraud: Voter ID cards issued with "Care of Surendranath College" trigger massive administrative probe | Zee 24 Ghanta

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