/Fuel Price Hike | যুদ্ধের জের, পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি কি সময়ের অপেক্ষা?

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Zee PHH
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Fuel Price Hike | যুদ্ধের জের, পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি কি সময়ের অপেক্ষা?
Fuel Price Hike | যুদ্ধের জের, পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি কি সময়ের অপেক্ষা?
Published: May 12, 2026, 06:45 PM IST
|
Updated: May 12, 2026, 06:45 PM IST
join
share
War Effect Fuel Price may Hike
Recommended Videos
04:29
Speed News | দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবর এক নজরে | Zee 24 Ghanta
02:40
Suvendu Adhikari | হিমন্ত বিশ্বশর্মার শপথে আমন্ত্রিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী | Zee 24 Ghanta
02:29
Weather update | উত্তরে বৃষ্টি , দক্ষিণে অস্বস্তি, কেমন থাকবে বঙ্গের আবহাওয়া? | Zee 24 Ghanta
03:14
Howrah Viral Video | সংখ্যালঘু এলাকার 'ডন' শামিম আহমেদের আন্ডারগ্রাউন্ড 'হাভেলি' | Zee 24 Ghanta
02:10
Suvendu Adhikari | কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী | Zee 24 Ghanta
03:36
Suvendu Adhikari | ৫ মন্ত্রীকে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী | Zee 24 Ghanta
02:47
Annapurna Bhandar | জুন মাস থেকেই চালু হবে অন্নপূর্ণা ভান্ডার | Zee 24 Ghanta
02:52
SIR in Bengal | ভোটের ফলে SIR-এর প্রভাব? | Zee 24 Ghanta
02:35
Government Job | সরকারি চাকরিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা একধাক্কায় ৫ বছর বাড়ল | Zee 24 Ghanta
02:16
Suvendu Adhikari | ভোট পরবর্তী হিংসার ফাইল খোলার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta
Live TV
Trending
News
Photos
Videos
বীভত্স: মা'কে মেরে রান্নাঘরের মেঝের নিচে পুঁতে দিল বাপন, তদন্তে সাংঘাতিক তথ্য
Leather Complex Thana
56 min ago
2
প্রভাবশালী তত্ত্বেই সিলমোহর আদালতের: ১০ দিনের ইডি হেফাজতে সুজিত বোস
Sujit Bose ED custody
1 hr ago
3
এমাসেই কুরবানির ইদ, জেনে নিন তারিখ, উত্সবের তাত্পর্য
Id Ul Adha 2026
1 hr ago
4
কলকাতা এখনও নিরাপদ মেট্রো সিটি: কিন্তু প্রতি ১৮ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ হয় বাকি দেশে,
NCRB 2024
1 hr ago
5
৫ কিমি চওড়া ২০০ কিমি দীর্ঘ; এই অদৃশ্য নদী আজও বইছে মাটির নীচে?অবিশ্বাস্য...
Mythical River At Prayagraj Sangam
2 hrs ago