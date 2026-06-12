हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
SC-ST Certificate | SC-ST সার্টিফিকেটও চুরি! | Zee 24 Ghanta
SC-ST Certificate | SC-ST সার্টিফিকেটও চুরি! | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 12, 2026, 04:30 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 04:30 PM IST
join
share
Reservation Scam: Was the fake SC-ST caste certificate fraud backed by TMC? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
10:25
SC-ST Certificate | SC-ST সার্টিফিকেটও চুরি! | Zee 24 Ghanta
05:43
Ritabrata Banerjee | 'সংখ্যাটা আরও বাড়লে, অবাক হব না, আমি জানি কী পরিস্থিতি ছিল...| Zee 24 Ghanta
02:02
Ritabrata Banerjee | আরও দুর্বল মমতার তৃণমূল, সমর্থন বাড়ছে ঋতব্রতের | Zee 24 Ghanta
05:01
Anubrata Mondal | দলে সম্মান না পেলে রাজনীতি ছাড়ার ইঙ্গিত কেষ্টর | Zee 24 Ghanta
07:53
Abhishek Banerjee | তদন্তে অসহযোগিতা! খোকাবাবুর রোয়াব কমেনি! ফের তলব অভিষেককে | Zee 24 Ghanta
02:42
Abhishek Banerjee | অভিষেকের অস্বস্তি চরমে, ৮ ধাক্কায় বিপর্যস্থ অভিষেক | Zee 24 Ghanta
07:19
Abhishek Banerjee | CID-র প্রশ্নবাণে বিধ্বস্ত অভিষেক, ১৪ তারিখ ফের তলব | Zee 24 Ghanta
00:00
Ja Bolbo Satyi Bolbo LIVE | দিনের সাড়া ফেলা খবরের সেরা বিশ্লেষণ | EP 425 | Zee 24 Ghanta
11:05
Abhishek Banerjee | সাড়ে ৫ ঘণ্টা পার, অবশেষে ভবানী ভবন থেকে বেরোলেন অভিষেক | Zee 24 Ghanta
01:31
FIFA World Cup 2026 | কোন ১৬ স্টেডিয়ামে ১০৪ ম্যাচ দেখবেন? | Zee 24 Ghanta
03:22
Jahangir Khan | 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানকে বারমুডা পরিয়ে প্যারেড | Zee 24 Ghanta
02:43
FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বলটিও ঐতিহাসিক! 'ট্রিওন্ডা'র সঙ্গে আলাপ করে নিন
Trending
News
Photos
Videos
হাইকোর্টের বিরাট খবর: গ্রেফতার হবেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন? কোটি কোটি টাকার
Indranil Se
10 min ago
2
৬ বছর আগে খুলিতে ফাটল! মৃত্যুকে হারিয়ে ২৫৮ দিন পর মাঠে, মেক্সিকোর নায়ক জিমিনেজ
Raul Jimenez
47 min ago
3
বাড়ছে জীবনদায়ী ওষুধের দাম, ৫০% পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি ক্যানসারের অতি জরুরি ওষ
Medicine price hike
48 min ago
4
বিগ ব্রেকিং!তলে তলে বিক্ষুব্ধ শিবিরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও?পর্দাফাঁস আরেক বিদ্রোহীর
kalyan banerjee
1 hr ago
5
এ যেন একই কুমির ছানা বারবার দেখানো: রুবি এলাকার পলাতক কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ফুটপাথ
Sushanta Ghosh
1 hr ago